На Украине выросла поддержка вывода солдат ВСУ из Донбасса

На Украине растёт число граждан, которые поддерживают вывод ВСУ из Донбасса. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, которые приводит «Страна.ua».

Согласно результатам исследования, в марте против вывода украинских войск из Донбасса выступали 62 процента опрошенных. В апреле этот показатель снизился до 57 процентов. Кроме того, на Украине сокращается число людей, готовых терпеть конфликт «столько, сколько потребуется». В апреле этот показатель не достиг 50 процентов.