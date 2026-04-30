Поклонская призвала россиян зажечь огонь в языческий праздник Белтайн

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к россиянам с поздравлением по случаю языческого праздника Белтайн. В опубликованном видео она призвала отметить этот день и зажечь огонь.

«Сегодня волшебная ночь, сегодня Белтайн. Я вас всех поздравляю с праздником. <...> Зажигайте огонь в эту ночь», — сказала экс-генпрокурор Крыма в видео.

Поклонская также пожелала любви, счастья и хорошего настроения. Белтайн — древний кельтский праздник, который отмечается в ночь с 30 апреля на 1 мая. Он символизирует приход лета, обновление природы и плодородие.

Традиционно в эту ночь разжигают костры — считалось, что огонь очищает и защищает от злых сил. Люди проводили обряды, связанные с привлечением удачи, любви и благополучия.

