30 апреля, 18:49

Поклонская призвала россиян зажечь огонь в языческий праздник Белтайн

Обложка © Telegram/ Наталья Поклонская

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к россиянам с поздравлением по случаю языческого праздника Белтайн. В опубликованном видео она призвала отметить этот день и зажечь огонь.

Поклонская поздравила с языческим праздником. Видео © Telegram/ Наталья Поклонская

«Сегодня волшебная ночь, сегодня Белтайн. Я вас всех поздравляю с праздником. <...> Зажигайте огонь в эту ночь», — сказала экс-генпрокурор Крыма в видео.

Поклонская также пожелала любви, счастья и хорошего настроения. Белтайн — древний кельтский праздник, который отмечается в ночь с 30 апреля на 1 мая. Он символизирует приход лета, обновление природы и плодородие.

Традиционно в эту ночь разжигают костры — считалось, что огонь очищает и защищает от злых сил. Люди проводили обряды, связанные с привлечением удачи, любви и благополучия.

«Раб божий или свободный человек?»: Поклонская объяснила уход к язычеству

Ранее Наталья Поклонская удивила подписчиков новым образом с афрокосами. На фото она позирует в красном платье на фоне поля и деревьев.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
