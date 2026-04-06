6 апреля, 09:05

«Раб божий или свободный человек?»: Поклонская объяснила уход к язычеству

Обложка © Telegram/ Наталья Поклонская

Наталья Поклонская откровенно рассказала, почему отказалась от христианства и выбрала язычество. Признание прозвучало в интервью Ксении Собчак. По словам бывшего прокурора Крыма, это было ее собственное и осознанное решение, на нее никто не давил.

Поклонская объяснила перемены личным опытом и внутренними убеждениями. По ее словам, человек меняется в течение жизни, и она не стала исключением. Экс-депутат также сказала, что прошла путь христианства «от начала до конца» и хорошо понимает, что это такое. После этого, как она дала понять, и пришло новое решение.

В разговоре с Собчак она сформулировала это так: «Это мне близко, это вообще мое или не мое? Раб божий или свободный я человек?».

О разрыве с христианством Поклонская публично объявила еще в 2025 году. Позже стало известно, что она стала исповедовать язычество и сменила имя с Натальи на Радведу. После этого, по ее словам, она столкнулась с травлей. При этом Поклонская заверила, что относится с уважением к любой религии.

Марина Фещенко
