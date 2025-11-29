Поклонская объяснилась за решение окунуться в язычество и стать Радведой
Наталья Поклонская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nv_poklonskaya
Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Радведа (в прошлом Наталья) Поклонская приняла осознанное решение о разрыве отношений с христианством и всеми авраамическими религиями. По её словам, решение окунуться в язычество стало результатом глубокого изучения религиозных практик.
«Я изучила и приняла своё осознанное решение ровно точно так же, как в 2014-м году приняла осознанное решение по проведению крымского референдума, определению дальнейшей своей судьбы и жизни», — призналась собеседница RTVI.
Она подчеркнула, что не намерена раскрывать свои текущие религиозные воззрения, назвав эту информацию личной тайной. Поклонская также рассказала об изучении древних культур и дохристианских верований для подготовки научной работы, выразив уважение ко всем религиям и попросив взаимного уважения к своему праву на конфиденциальность.
Напомним, ранее Поклонская призналась, что не исповедует христианство. Кроме того, она сменила имя на Радведу. Сама она заявила, что могла сменить имя ради безопасности, так как «враг не дремлет». Позже в РПЦ заявили, что Поклонская лишилась Божьей милости, взяв языческое имя.
