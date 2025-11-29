Поклонская объяснилась за решение окунуться в язычество и стать Радведой

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Радведа (в прошлом Наталья) Поклонская приняла осознанное решение о разрыве отношений с христианством и всеми авраамическими религиями. По её словам, решение окунуться в язычество стало результатом глубокого изучения религиозных практик.

«Я изучила и приняла своё осознанное решение ровно точно так же, как в 2014-м году приняла осознанное решение по проведению крымского референдума, определению дальнейшей своей судьбы и жизни», — призналась собеседница RTVI.

Она подчеркнула, что не намерена раскрывать свои текущие религиозные воззрения, назвав эту информацию личной тайной. Поклонская также рассказала об изучении древних культур и дохристианских верований для подготовки научной работы, выразив уважение ко всем религиям и попросив взаимного уважения к своему праву на конфиденциальность.