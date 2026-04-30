«Роскосмос» объявил об успешном пуске новейшей ракеты «Союз‑5» с Байконура

Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщили в «Роскосмосе». Это первый старт ракеты нового поколения в рамках лётно-конструкторских испытаний.

Ракету создали в Самаре на предприятии «Прогресс». Видео © Пресс-служба «Роскосмоса»

«30 апреля в 21:00 мск с 45-й площадки Байконура состоялся пуск новой российской ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», — говорится в сообщении госкорпорации.

Первая и вторая ступени ракеты отработали в штатном режиме, успешно выведя габаритно-массовый макет на заданную суборбитальную траекторию. Макет затем приводнился в заранее определённом районе Тихого океана, закрытом для судоходства и авиации.

«Союз-5» – это современная российская ракета-носитель среднего класса, разработанная самарским РКЦ «Прогресс». Её главные достоинства – экономичность выведения грузов, возможность выводить вдвое больше полезной нагрузки (до 17 тонн) и высокая точность доставки. Стартовый комплекс «Байтерек» для «Союз-5» отличается высокой степенью автоматизации предстартовой подготовки. Ракета двухступенчатая, с проверенными и надёжными технологиями, а также экологически безопасным топливом. На первой ступени установлен мощнейший в мире жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ (НПО «Энергомаш»), а на второй – РД-0124МС (КБХА).

Ключевые преимущества «Союз-5» включают: Снижение стоимости вывода полезной нагрузки.

Увеличение массы выводимой полезной нагрузки до 17 тонн с высокой точностью.

Применение экологически безопасных компонентов топлива.

Ранее на портале «Госуслуги» открылся приём заявок в отряд космонавтов. Новый сервис запустили к годовщине первого полёта человека в космос. Подать заявку можно до 30 июня 2026 года. К кандидатам предъявляли ряд требований: российское гражданство, возраст до 35 лет, определённые антропометрические данные и высшее образование. Успешным кандидатам предлагали заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов для последующих тренировок и ожидания полёта.