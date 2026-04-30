Супруга главы Минобороны Украины Михаила Фёдорова купила яхту Tankoa S501 Vertige стоимостью около 26 млн евро. Длина судна составляет почти 50 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Яхта зарегистрирована под французским флагом, структура владения может быть оформлена с учётом требований законодательства ЕС. В частности, по французским правилам часть собственности на судно должна принадлежать гражданину или компании из Евросоюза, что могло повлиять на схему регистрации.

«Подобное совладение, вероятно, стало вынужденной мерой, поскольку согласно местному законодательству половина зарегистрированного под французским флагом судна обязательно должна принадлежать гражданину одной из стран-членов ЕС или зарегистрированной в ЕС компании», — рассказали в силовых структурах.

Тем временем, в Харьковской области российские военные группировки войск «Запад» сорвали попытку доставки снабжения украинским формированиям. Расчётом БПЛА был обнаружен и поражён наземный робототехнический комплекс, задействованный для транспортировки боеприпасов и продовольствия к позициям Вооружённых сил Украины.