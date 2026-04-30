В дежурные силы по охране госграницы РФ включены дроны и лазерное оружие

Правительство России расширило перечень сил, задействованных в охране государственной границы в воздушном пространстве. В обновлённый состав включены дроны-перехватчики и лазерные системы борьбы с беспилотниками. Соответствующие изменения закреплены постановлением кабмина.

В перечень входят радиотехнические комплексы и автоматизированные системы, обеспечивающие радиолокационное наблюдение за воздушно-космической обстановкой. Эти средства предназначены для выявления потенциальных угроз и передачи информации военным подразделениям.

Помимо этого, в перечень включены различные виды вооружения и техники: зенитные ракетные, артиллерийские и ракетно-артиллерийские системы. Также указаны средства радиоэлектронной борьбы и специализированные комплексы. В обновлённый перечень специального вооружения вошли дроны-перехватчики, лазерные комплексы противодействия БПЛА, системы радиочастотного воздействия и унифицированные пусковые установки.

А ранее зампред СБ РФ Дмитрий Медведев заявил, что специалисты в сфере беспилотников в будущем станут основой военной элиты России. Он также отметил, что беспилотники сегодня серьёзно влияют на ситуацию на поле боя. По его оценке, именно они во многом ограничивают боевую активность сторон. Медведев добавил, что значение операторов и специалистов по беспилотным системам будет только расти. Их навыки становятся одним из ключевых факторов современной армии.