Ушёл из жизни экс-посол России в Конго Юрий Романов

Юрий Романов, ранее занимавший должность посла России в Республике Конго, ушёл из жизни 30 апреля. Информация об этом появилась в телеграм-канале российского дипломатического ведомства.

Как сообщили в министерстве, дипломатическая карьера Романова включала работу в посольстве СССР в Венгерской Народной Республике в 1969–1975 и 1980–1989 годах. В 1990-х годах он исполнял обязанности генерального консула СССР, а затем Российской Федерации в Дебрецене (Венгерская Республика). С 2001 по 2006 год Романов занимал должность посла РФ на Мадагаскаре и по совместительству на Коморских островах, а с 2009 по 2014 год был послом России в Республике Конго.

В дипведомстве подчеркнули, что на всех участках Романов зарекомендовал себя высоким профессионалом, беззаветно и твёрдо отстаивавшим интересы Родины. Там отметили, что его отличали решительность, дальновидность и преданность делу, которые неразрывно сочетались с заботой о товарищах и душевной теплотой.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Юрия Александровича Романова. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», — написали в телеграм-канале российского дипломатического ведомства.

