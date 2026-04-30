Дмитриев: Вучич осознаёт всю серьёзность энергетического кризиса в Европе

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал слова сербского лидера Александра Вучича, который признал точность его прогноза о росте цен на нефть и возможных последствиях. По мнению главы РФПИ, Вучич осознаёт масштаб энергокризиса.

«Президент Вучич — один из немногих в Европе, кто осознаёт всю серьёзность энергетического кризиса и принимает меры, чтобы защитить свой народ от его последствий», — пишет Дмитриев в соцсети Х.

Ранее Дмитриев нашёл яркую метафору для борьбы Евросоюза с энергетическим кризисом. Он сравнил её с каратистом, который отправил в нокаут самого себя. Глава РФПИ опубликовал видеоролик: спортсмен разбивает кирпич о собственную голову и падает замертво. Он посоветовал посмотреть видео до конца, чтобы понять, как ЕС справляется с энергетическим кризисом.