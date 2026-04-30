Гоблин заявил, что раньше чтение комиксов считалось «занятием для дебилов»

Российский блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что чтение комиксов ранее в России считалось хобби «для дебилов». Об этом он сказал в эфире радио Sputnik.

«Совсем недавно у нас потребление комиксов проходило по графе «занятие для дебилов». Извините, конечно, так было», — утверждает Пучков.

Он объяснил подобную реакцию тем, что в стране почти отсутствовала культура массового потребления комиксов, а сами издания были малодоступны. Ситуация, по его оценке, изменилась после появления возможности свободно знакомиться с графическими романами.

А ранее Life.ru писал, что 75-летняя Алла Борисовна Живетьева из Хабаровска после выхода на заслуженный отдых увлеклась видеоиграми и теперь покоряет виртуальные миры. Сначала она играла на ноутбуке в простые квесты на поиск предметов и игры про девушку-детектива Нэнси Дрю. Самой сложной игрой того периода пенсионерка назвала популярный хоррор «Amnesia», охарактеризовав его с улыбкой как «сложноватый».