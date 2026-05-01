В Германии вырос интерес к алтайскому селу Гальбштадт

После публикации в Cети видео о поездке иностранных туристов в Гальбштадт в Алтайском крае у некоторых пользователей из Германии появился интерес к этому месту. В ролике показано село в Немецком национальном районе, где на улицах и в названиях заметны элементы немецкого языка. Это и стало основным поводом для обсуждений.

В комментариях пользователи из Германии сравнивают жизнь в небольших населённых пунктах у себя в стране и в российских регионах. Отмечается наличие в Гальбштадте школы и базовой инфраструктуры. Также обсуждаются цены на продукты — часть комментаторов считает их ниже и обращает внимание на более натуральный ассортимент.

Гальбштадт — административный центр Немецкого национального района. В селе живёт менее двух тысяч человек. Население составляют потомки российских немцев, которые сохраняют язык и традиции в повседневной жизни.

Ранее Life.ru писал, что семья Шперлингов из Германии решила покинуть страну и перебраться в алтайское село Гальбштадт после того, как немецкие власти отправили Украине пять тысяч защитных касок. Аналогично поступила молодая семья Вильмс — они и десятки других граждан ФРГ массово устремились в российскую глубинку в надежде начать новую жизнь. Мужчина признался, что многие его бывшие соотечественники тоже хотели бы перебраться в Россию, но не могут из-за финансовых и семейных обстоятельств.