Иранские медиа опубликовали видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором показаны удары по Украине. В ролике утверждается, что украинские дата-центры использовались для планирования убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Иранские медиа публикуют ИИ-видео с ударами по Украине.

«Удары» наносятся по дата-центрам в Киеве, Харькове и Днепре. Видео носит демонстрационный характер и не свидетельствует о реальных боевых действиях со стороны Ирана.

Официальных комментариев от украинской или иранской сторон по поводу данной публикации пока не поступало.

