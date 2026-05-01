30 апреля, 22:38

Джанни Инфантино объявил о планах переизбраться на пост главы ФИФА

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gianni_infantino

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино намерен баллотироваться на новый срок. Своё решение он озвучил на конгрессе организации в канадском Ванкувере.

Инфантино заявил, что период выдвижения кандидатов открывается 30 апреля. Он подчеркнул, что воспринимает это как честь. Глава ФИФА также отметил, что испытывает смирение в преддверии голосования. По его словам, он планирует стать одним из претендентов на пост президента организации.

«Хочу сказать всем вам, что я буду одним из кандидатов на выборах президента ФИФА в следующем году», — заявил он.

Выборы президента ФИФА пройдут в 2027 году. Точная дата голосования пока не назначена. Инфантино руководит организацией с 2016 года.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана по футболу выступит на чемпионате мира 2026 года. Это подтвердил Джанни Инфантино на конгрессе ФИФА. По его словам, команда будет играть в США. Инфантино подчеркнул, что футбол должен объединять людей, а не разъединять их.

Антон Голыбин
