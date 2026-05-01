Фицо вышел на ночную смену в пекарне в знак солидарности с трудящимися

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на несколько часов включился в ночную работу пекарни в городе Бановце-над-Бебравоу, присоединившись к доставке свежей выпечки в качестве помощника водителя-экспедитора. Об этом сообщает телеканал ТАЗ.

Перед началом смены он сообщил, что после инструктажа по технике безопасности ознакомится с продукцией и далее будет выполнять обязанности помощника водителя-экспедитора. По его словам, маршрут включал несколько остановок для доставки изделий пекарни.

Пекарня расположена в городе Бановце-над-Бебравоу на западе Словакии. Фицо заявил, что проведёт ночь в поездке с водителем, который развозит выпечку. Он отметил, что таким образом выражает уважение людям, работающим в ночные смены и в праздничные дни.

Ранее Роберт Фицо сообщил о готовности посетить Москву для участия в памятных мероприятиях 9 Мая. По словам политика, он рассчитывает на проведение переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в рамках торжественной даты.