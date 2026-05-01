Супруга Владимира Зеленского Елена зарегистрировала в Евросоюзе торговую марку «Саммит первых леди и джентльменов». Бренд охватывает бизнес-услуги, финансы, аудит, юридические консультации и канцелярские товары. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза.

Торговая марка Summit of First Ladies and Gentlemen зарегистрирована на территории всего Евросоюза. Классификация знака включает контрактную деятельность, консультационные услуги, финансы, аудит, посредничество, юридические услуги, маркетинг и поиск спонсоров. Возможная деятельность также охватывает съёмку рекламных роликов, проведение конкурсов красоты и опросов.

В список товаров вошло множество канцелярских принадлежностей: от зажимов для денег и точилок до бумажных чехлов для цветочных горшков. В качестве владельца в документах указана Елена Зеленская. Патентным поверенным значится гражданин Болгарии Эмил Бенатов. Регистрация действует до мая 2032 года.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что жена главаря киевского режима фигурирует на аудиозаписях, сделанных в квартире бизнесмена Тимура Миндича, где обсуждались коррупционные схемы. Она упомянула компанию Fire Point, которую экс-комик ранее представлял зарубежным инвесторам как пример украинского технологического бизнеса. Утверждается, что в распоряжении журналиста-расследователя оказались секретные аудиозаписи, переданные антикоррупционным бюро Украины.