Медведев и Беглов посетили учебный центр операторов дронов в Ленобласти

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев совместно с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым осмотрел учебное заведение в Ленинградской области, где готовят военных. Чиновники оценили тренировки операторов FPV-дронов и специалистов по беспилотным инженерным машинам. Сведения об этом опубликовала пресс-служба администрации Северной столицы.

Гости обошли аудитории и площадки для практических занятий. В составе делегации находились представитель президента в СЗФО Игорь Руденя, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров и врио командующего войсками Ленинградского военного округа Рустам Миннекаев. Беглов дал высокую оценку выучке солдат и состоянию тренировочной базы. Он отметил вклад Санкт-Петербурга в создание и развитие беспилотных технологий.

«Жители Петербурга — города-героя Ленинграда — всегда по-особому относились к защитникам Родины. Наш город вот уже три с лишним столетия несёт службу, как надёжный форпост России на её северо-западных рубежах. Мы чтим память воинов, отстоявших невскую твердыню в годы блокады. И мы гордимся вами — достойными наследниками Поколения Победителей. Выполняя сложные боевые задачи, знайте — рядом с вами Петербург и вся Россия», — сказал Беглов, обращаясь к военнослужащим.

Ранее сообщалось, что операторы и инженеры беспилотных систем станут главной силой военной элиты Российской Федерации. Такое заявление сделал Дмитрий Медведев на площадке в Ленинградском военном округе. Он отметил, что технологии БПЛА кардинально преобразуют способы ведения боёв. Медведев подчеркнул: люди, осваивающие эту профессию сейчас или уже имеющие практику, будут занимать ключевые позиции. Он также пояснил, что дроны сковали активность всех сторон в зоне так называемого гарантированного поражения.