Круизный катер перевернулся в Индии, четыре человека погибли

Судно для прогулочных поездок с 35–40 пассажирами перевернулось на реке Барги в округе Джабалпур штата Мадхья-Прадеш. Спасатели извлекли из воды четверых погибших, ещё 15 человек числятся пропавшими без вести. Об этом написала индийская газета Hindustan Times.

Круизный катер. Видео © X / Atulkrishan

Инцидент произошёл вечером в четверг. Полиция сообщила, что с перевернувшегося катера удалось спасти около 18 человек. Поисково-спасательная операция продолжается. Точные причины произошедшего пока не называют.

Спасатели продолжают обследовать акваторию реки Барги.

Ранее на Волге в Волгоградской области погибли топ-менеджер зарубежного направления «Яндекса» Сергей Лойтер и водитель президента торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров. Причиной смерти стало утопление, следов насилия на телах не нашли. Четвёртый член группы числится пропавшим, его поиски продолжаются. ЧП произошло 24 апреля. Предварительная версия — лодка перевернулась из-за шторма. Волгоградский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения на внутреннем водном транспорте.