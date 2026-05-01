Роман Курцын поделился историей о неприятной встрече с Михаилом Боярским

Актёр Роман Курцын рассказал, что фильм «Д’Артаньян и три мушкетёра» определил для него выбор профессии. По словам актёра, после просмотра картины и игры Михаила Боярского он решил, что тоже хочет связать жизнь с кино. Как он рассказал в интервью HELLO.RU, знакомство с кумиром выдалось вдохновляющим, но следующая встреча была неоднозначной.

Впервые Курцын встретился со своим кумиром в 13 лет. Тогда Боярский приехал в Кострому и в радиоэфире упомянул ресторан, куда собирался вечером. Узнав об этом, подросток отправился туда и дождался актёра у входа. Как вспоминает Курцын, Боярский заметил, что мальчик замёрз, пригласил его внутрь, угостил чаем и спросил, о чём тот мечтает. Услышав, что юный поклонник хочет стать артистом, он поддержал его и оставил автограф.

Спустя годы они встретились снова — уже после того, как Курцын сам стал известен. Это произошло в «Сапсане», но тогда Боярский его не узнал и отказался от общения. Курцын признался, что не обиделся, но отметил: сам старается никогда не отказывать зрителям в автографах и фото.

А ранее Курцын рассказал, почему порой отказывается сниматься в тех или иных картинах. Чаще всего причина кроется в высокой занятости, признался он. Однако бывает, что артист отвергает роль, потому что проект ему попросту не нравится. В то же время у артиста есть «чёрный список» коллег, с которыми он не снимается. По словам звезды, некоторые из них истерят, кто-то хамит окружающим, и находиться рядом с такими «мужчинами» просто некомфортно.