Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 01:57

В Москве 1 мая ожидается дождь и температура до +11 градусов

Обложка © Life.ru

В пятницу, 1 мая, в Москве и Подмосковье прогнозируется переменная облачность, местами пройдут слабые дожди. Прогноз для столичного региона опубликован Гидрометцентром.

В дневные часы в столице температура составит от +9 до +11 градусов. После захода солнца похолодает: ночью воздух остынет до +1. На территории Московской области диапазон дневных температур окажется шире — от +6 до +11 градусов. В тёмное время суток в отдельных районах возможны заморозки, столбики термометров могут опуститься до –2.

Ветер в регионе ожидается умеренный, 5–10 метров в секунду. В течение суток его направление изменится с северо-западного на западное. Показатель атмосферного давления, согласно прогнозу синоптиков, составит 751 миллиметр ртутного столба.

Лето в Москве прервётся резко: Синоптик предупредил о «черёмуховых» холодах
Лето в Москве прервётся резко: Синоптик предупредил о «черёмуховых» холодах

Ранее в Москве стартовал сезон фонтанов. Их запуск завершился после масштабной подготовки, которая шла почти весь апрель. Специалисты провели ремонт коммуникаций, проверили насосные станции и гидравлику. Чаши были промыты, а вода обновлена. Главной новинкой стал фонтан на центральной площади «Лужников». Зимой эта площадка использовалась как каток, теперь же она превратилась в водное пространство площадью 3,5 тысячи квадратных метров.

Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar