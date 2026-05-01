В Москве 1 мая ожидается дождь и температура до +11 градусов

В пятницу, 1 мая, в Москве и Подмосковье прогнозируется переменная облачность, местами пройдут слабые дожди. Прогноз для столичного региона опубликован Гидрометцентром.

В дневные часы в столице температура составит от +9 до +11 градусов. После захода солнца похолодает: ночью воздух остынет до +1. На территории Московской области диапазон дневных температур окажется шире — от +6 до +11 градусов. В тёмное время суток в отдельных районах возможны заморозки, столбики термометров могут опуститься до –2.

Ветер в регионе ожидается умеренный, 5–10 метров в секунду. В течение суток его направление изменится с северо-западного на западное. Показатель атмосферного давления, согласно прогнозу синоптиков, составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее в Москве стартовал сезон фонтанов. Их запуск завершился после масштабной подготовки, которая шла почти весь апрель. Специалисты провели ремонт коммуникаций, проверили насосные станции и гидравлику. Чаши были промыты, а вода обновлена. Главной новинкой стал фонтан на центральной площади «Лужников». Зимой эта площадка использовалась как каток, теперь же она превратилась в водное пространство площадью 3,5 тысячи квадратных метров.