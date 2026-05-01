Колымская угольная компания окажет помощь родным пострадавших

В Магаданской области семьям восьми работников Кадыкчанского угольного разреза, оказавшихся под завалами горной массы, пообещали оказать необходимую поддержку. Об этом сообщил директор «Колымской угольной компании» Александр Нестерович.

Он уточнил, что поисково-спасательная операция продолжается без перерывов, а на месте создан штаб, который координирует действия всех задействованных служб. По его словам, к работам привлечены все доступные силы, в том числе подразделения самого разреза.

«Ну и, конечно же, при необходимости будет оказана помощь всем родственникам тех, кто попал, конечно, в эту непростую ситуацию», — сказал Нестерович.

А ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения требований безопасности при обрушении горной породы в угольном разрезе, расположенном в Магаданской области. Дело возбуждено по статье ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На место происшествия выехала оперативная группа, включающая руководителей управления, следователей и криминалистов, и сейчас проводится комплекс необходимых процессуальных действий