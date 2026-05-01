1 мая, 02:34

В Нидерландах задержали готовившего покушение на кронпринцессу

Катарина-Амалия. Обложка © Wikipedia / Ian Jones

Правоохранительные органы Нидерландов задержали подозреваемого в подготовке убийства наследной принцессы Амалии и её сестры принцессы Алексии. Об этом сообщает газета Algemeen Dagblad со ссылкой на данные прокуратуры.

Задержанный — 33-летний уроженец Гааги. По данным следствия, он начал готовить покушение в феврале. При обыске у него нашли два топора с вырезанными именами принцесс и фашистскими приветствиями, а также лист бумаги с записями, где упоминались дочери монарха и намерение устроить «кровавую бойню». Первое судебное заседание запланировано на 4 мая.

В 2022 году принцесса Амалия уже получала угрозы, из-за чего была вынуждена отказаться от проживания в студенческом общежитии в Амстердаме. Тогда меры её охраны усилили. Будет ли усилена охрана сейчас — не уточняется.

Виталий Приходько
