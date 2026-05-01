США ввели санкции против экс-президента ДР Конго Жозефа Кабилы

Соединённые Штаты внесли бывшего президента Демократической Республики Конго Жозефа Кабилу, который находился у власти 19 лет, в санкционный список. В Вашингтоне заявляют, что он связан с поддержкой вооружённых формирований, действующих на востоке страны. Об это говорится в заявлении Минфина.

Решение приняло Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). По его версии, Кабила мог участвовать в поддержке «Движения 23 марта» (M23), а также Альянса реки Конго (AFC), который в США считают политико-военной коалицией, опирающейся на M23. Штаты увязывают эти структуры с продолжением вооружённого конфликта в восточных регионах ДРК.

«Президент Трамп прокладывает путь к миру в Демократической Республике Конго и чётко дал понять, что те, кто продолжает сеять нестабильность, будут привлечены к ответственности. Министерство финансов будет и впредь использовать весь арсенал имеющихся у него инструментов для поддержки целостности Вашингтонских соглашений», — заявил глава Минфина Скотт Бессент.

Все активы и имущественные интересы Кабилы, находящиеся в США или под контролем американских лиц, подлежат блокировке. Под действие санкций также попадают компании, где ему принадлежит 50% и более. Фактически это означает запрет для американских граждан и организаций на любые операции с его собственностью и связанными структурами, если только они не разрешены лицензией OFAC.

