Медведев заявил, что беспилотники сковывают активность в зоне боёв

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что беспилотники сковывают всю боевую активность в зоне боестолкновения. Заявление прозвучало после посещения учебного центра Ленинградского военного округа.

Медведев отметил, что дроны формируют так называемую зону гарантированного уничтожения. Эта зона, по его словам, постоянно расширяется. Зампред Совбеза подчеркнул: все участники боевых действий сталкиваются с этим ограничением. Он добавил, что средства противодействия беспилотникам и соответствующие военно-учётные специальности останутся востребованными в ближайшие годы. Часть обучающихся в центре уже имеет боевой опыт.

«Беспилотники занимают такое место, вы сами это знаете, учитесь, а кто-то уже опыт имеет, они сковывают всю боевую активность в рамках так называемой зоны гарантированного уничтожения», — уточнил Медведев.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев совместно с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым осмотрел учебное заведение в Ленинградской области, где готовят военных. Чиновники оценили тренировки операторов FPV-дронов и специалистов по беспилотным инженерным машинам. В составе делегации находились представитель президента в СЗФО Игорь Руденя, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров и врио командующего войсками Ленинградского военного округа Рустам Миннекаев. Беглов дал высокую оценку выучке солдат и состоянию тренировочной базы. Он отметил вклад Санкт-Петербурга в создание и развитие беспилотных технологий.