Карла III на кладбище в США встретили перевёрнутым британским флагом

Обложка © X / The White House

Во время визита короля Великобритании Карла III на Арлингтонское национальное кладбище американский солдат держал британский флаг перевёрнутым. Инцидент произошёл в пригороде Вашингтона. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Король и его супруга Камилла посетили мемориальное военное кладбище в четверг. Церемония включала орудийный салют и исполнение гимнов обеих стран. Однако один из ключевых моментов омрачила геральдическая ошибка. Согласно правилам Геральдической палаты, флаг Великобритании расположен правильно, когда более широкая белая диагональная полоса находится над красной диагональной полосой. Если красная полоса оказывается над белой, флаг перевёрнут. На видеозаписи мероприятия видно, что флаг держали именно в таком положении.

«Русофобский консенсус»: Военкор Коц оценил выступление Карла III перед Конгрессом США

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отменит импортные ограничения на шотландский виски. Это решение он принял после визита в Вашингтон короля Великобритании Карла III и его супруги Камиллы. Республиканец отметил, что отмена пошлин даст Шотландии возможность сотрудничать с Кентукки в области производства виски и бурбона. Между США и Великобританией долгое время велась масштабная торговля в этой сфере.

Антон Голыбин
