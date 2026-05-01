Франция выступает одной из ключевых сил, которая не даёт установить долгосрочный мир между Москвой и Киевом. Такую оценку дал посол России в Париже Алексей Мешков в беседе с РИА «Новости».

Российский дипломат подчеркнул: именно Париж задаёт тон внутри ЕС в вопросах, касающихся украинского урегулирования. По его словам, французская сторона делает всё возможное, чтобы не допустить подписания каких-либо соглашений. Мешков отметил, что действия Франции направлены на срыв любых переговорных инициатив.

«Франция в рамках Евросоюза является одним из главных моторов деятельности, направленной на недопущение долгосрочного мира между Россией и Украиной», — сказал дипломат.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что в перспективе Киеву придётся пойти на территориальные уступки для заключения мира. В интервью политик заявил, что часть земель Украины может перестать быть украинской. При таком раскладе, по его словам, Киев должен получить чёткие гарантии вступления в Евросоюз. Он подчеркнул, что главарь киевского режима Владимир Зеленский должен иметь возможность заявить гражданам о том, что стране открыт путь в Европу.