29 апреля, 17:49

Ушаков рассказал, что должен сделать Зеленский для мира с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости согласия Владимира Зеленского на ранее выдвинутые предложения для мирного урегулирования украинского конфликта дипломатическим путём. Об этом заявил Юрий Ушаков, помощник российского президента.

Ушаков передал слова Путина о том, что Россия хотела бы достичь целей СВО через переговорный процесс, но это возможно только при позитивной реакции Зеленского на уже известные предложения, которые, как подчеркнул российский лидер, были озвучены неоднократно, в том числе и американской стороной.

«Конечно, мы предпочли бы, чтобы это [достижение целей СВО и мирное урегулирование] стало результатом переговорного процесса, для чего Зеленский должен положительно отреагировать на известные предложения, которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной», — передал Ушаков содержание беседы лидеров.

Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие в зоне СВО на День Победы

Напомним, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, он продолжался полтора часа. В ходе диалога американский лидер заявил о возможной близости договорённостей по урегулированию конфликта на Украине.

Наталья Демьянова
