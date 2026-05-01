1 мая, 05:19

В Каракасе подняли копию Знамени Победы

В столице Венесуэлы Каракасе торжественно подняли копию Знамени Победы. Церемония прошла у монумента «80 лет Победе советского народа над нацизмом и фашизмом». Об этом сообщили в посольстве России в Венесуэле.

«30 апреля — в день, когда в 1945 году над Рейхстагом было водружено Знамя Победы, в Каракасе над монументом «80 лет Победе советского народа над нацизмом и фашизмом» была торжественно поднята копия этого всемирно известного символа», — говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что Венесуэла сохраняет память о Второй мировой войне и выступает против оправдания нацизма. Посол России Сергей Мелик-Багдасаров подчеркнул, что Знамя Победы напоминает о силе духа, единстве и решимости народов, которые смогли остановить нацизм. Сегодня, поднимая знамя в Каракасе, мы подтверждаем, что память жива, а правда о Великой Победе остаётся частью нашего общего наследия, которое нужно сохранить и передать будущим поколениям.

Знамя Победы водрузили над рейхстагом в Берлине 30 апреля 1945 года. Оно стало одним из главных символов разгрома нацистской Германии.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не отправлял американскому коллеге Дональду Трампу официального приглашения на парад Победы 9 мая. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. На вопрос, ждут ли в Москве заокеанского гостя на торжествах, пресс-секретарь коротко ответил: «Нет».

Наталья Афонина
