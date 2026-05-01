Ущерб по делу бывшего продюсера Газманова превысил 8 миллионов рублей

Бывший продюсер Олега Газманова Филипп Росса обвиняется в мошенничестве и нарушении авторских прав. По данным ТАСС, ущерб по делу сейчас превышает 8 миллионов рублей — это считается особо крупным размером.

Россу также предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сейчас он находится в московском СИЗО. Накануне суд продлил ему срок ареста ещё на месяц.

Родственники обвиняемого заявили, что сами хотят урегулировать финансовый вопрос с артистом, при этом не комментируя, виновен ли Росса в том, что ему вменяют. В материалах дела есть подписанное Газмановым соглашение о расторжении договора от 31 января 2024 года — там стороны подтвердили, что не имеют друг к другу претензий, в том числе финансовых. На это указывает защита Россы.

Росса — специалист по авторским правам. Он работал с Олегом и Родионом Газмановыми, Дмитрием Маликовым, Игорем Сарухановым и «Хором Турецкого». Сам Газманов признан потерпевшим по делу.

