1 мая, 06:01

Наследство Мухича из «Полицейского с Рублёвки» на ₽100 млн начали делить: что оставил актёр

Обложка © VK / Роман Попов

В Подмосковье открыли наследственное дело после смерти актёра Романа Попова, который умер прошлой осенью. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующие материалы.

«Попов Роман Алексеевич… Наследственное дело открыто», — говорится в документах. Уточняется, что дело ведёт нотариус в Красногорске.

Из открытых источников известно, что у Мухича из «Полицейского с Рублёвки» были четыре объекта недвижимости: две квартиры в Москве, одна квартира в Сочи и загородная резиденция в Московской области за 54 миллиона рублей. Примерная стоимость всего этого оценивается в 100 млн рублей.

Последняя роль Мухича из «Полицейского с Рублёвки»: всё про новинку «Большой человек» 2026
Актёр скончался 28 октября. Ему было всего 40 лет. «Капитан Мухич» долгое время боролся с онкологией — рак мозга у него диагностировали в 2018 году, а в 2025 году произошел рецидив. В последнее время, несмотря на усилия врачей, состояние звёздного пациента ухудшалось. По словам семьи, Попов умер из-за осложнений после химиотерапии.

Андрей Бражников
