Ядерный апокалипсис и «идиоты во главе ЕС»: На Западе запаниковали после слов Медведева
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov
На Западе испугались предупреждения зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о ядерном апокалипсисе. Об этом пишет британская газета Daily Express.
«Он заявил о существовании вероятности того, что мир столкнётся с «ядерным апокалипсисом» <…>. В пугающем обращении Медведев отметил: «Наш конфликт с западным миром сегодня носит экзистенциальный характер», — говорится в статье.
Издание также процитировало слова политика о том, что «сейчас Евросоюз возглавляют идиоты».
Накануне на лекции в рамках марафона «Знание.Первые» Дмитрий Медведев заявил, что сейчас в Европе идёт милитаризация — как перед началом Второй мировой войны. Он также сказал, что руководство Евросоюза просто бредит конфликтом с Россией. Изменения последних лет привели к тому, что исчез общий подход к важным мировым вопросам и прежняя историческая близость.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.