ФОМ: Путину доверяют 73% опрошенных россиян

В России большинство граждан (73%) доверяют лидеру страны Владимиру Путину, высоко оценивая результаты его деятельности как на международной арене, так и внутри государства. Такие данные опроса приводит фонд «Общественное мнение». Исследование проводилось с 24 по 26 апреля, в нём поучаствовали 1,5 тысячи россиян.

«О доверии Владимиру Путину заявили 73% россиян. Также большинство населения (73%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в публикации.

Кроме того, работу российского правительства положительно оценили 45% респондентов. Примерно 54% опрошенных заявили, что глава кабинета министров Михаил Мишустин хорошо выполняет свои должностные обязанности. что касается партий, то здесь лидерство удерживает «Единая Россия» (37%), затем идут ЛДПР (10%), КПРФ (9%), «Новые люди» (6%), «Справедливая Россия» (3%).

Ранее данные опроса показали, что большинство россиян ожидают, что расходы на продукты и ЖКХ в ближайший год будут расти быстрее их доходов. Такую точку зрения разделяют около 82% участников, что указывает на высокий уровень инфляционной тревожности.