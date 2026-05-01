Жителей Тульской области предупредили об угрозе атаки дронов

В Тульской области объявлена опасность атаки беспилотников, предупреждает губернатор Дмитрий Миляев. Он рекомендовал землякам сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — написал он.

Ранее был отражён ещё один масштабный удар. 141 украинский дрон был перехвачен и уничтожен российскими средствами ПВО над регионами РФ за прошедшую ночь.