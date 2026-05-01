«Вёл себя неадекватно»: Стали известны подробности нападения на губернатора Паслера

Появились первые подробности нападения на губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Как рассказал источник TagilCity.ru, мужчина был в обычном спортивном костюме и вёл себя неадекватно — предположительно, был пьян.

Нападавший, возможно, является иностранцем. Он сопротивлялся, когда его задерживала охрана, сейчас его допрашивают.

После инцидента демонстрация продолжилась, паники не было. Денис Паслер также был спокоен и остался общаться с жителями Екатеринбурга.

Напомним, в Екатеринбурге скрутили пьяного мужчину, который подбежал к губернатору Свердловской области Денису Паслеру во время празднования 1 Мая на «Екатеринбург Арене». Инцидент случился, когда губернатор фотографировался с жителями. Мужчина подошёл к нему вплотную, после чего его сразу задержали.