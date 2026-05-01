«Оскар» Таланкина* сочли оружием в аэропорту Нью-Йорка и украли из багажа
Павел Таланкин*. Обложка © ТАСС / АР / Jordan Strauss
Режиссёр Павел Таланкин*, получивший «Оскар», лишился своей статуэтки при перелёте из Нью-Йорка в немецкий Франкфурт. Он считает виновными в пропаже сотрудников службы безопасности американского аэропорта, сообщает газета New York Post.
По информации издания, в среду в аэропорту имени Кеннеди проверяющие из Управления безопасности на транспорте (TSA) не разрешили режиссёру пронести золотую награду в салон. Они сочли статуэтку потенциальным оружием, хотя ранее Таланкин*, как утверждает, перевозил её без проблем.
Сотрудники TSA якобы отказались и от предложения представителя авиакомпании Lufthansa взять награду на борт лично и держать её при себе во время полёта. В итоге режиссёр вынужден был сдать статуэтку в багаж. Но про прилёту он обнаружил, что коробка с содержимым пропали.
При этом издание напоминает: в случае потери или поломки статуэтки выдаётся дубликат, но киноакадемия берёт за это его себестоимость — от 400 до тысячи долларов в зависимости от текущей цены на золото.
Напомним, Минюст РФ внёс режиссёра Павла Таланкина* в реестр иностранных агентов. Таланкин* известен как создатель документального фильма «Господин Никто против Путина», который получил премию «Оскар». В качестве основания для включения в список указано, что режиссёр выступал спикером на площадках, предоставляемых иноагентами и зарубежными СМИ, а также создавал контент для неограниченного круга лиц совместно с организациями из «нежелательного» списка.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.