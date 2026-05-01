«Оскар» Таланкина* сочли оружием в аэропорту Нью-Йорка и украли из багажа

Режиссёр Павел Таланкин*, получивший «Оскар», лишился своей статуэтки при перелёте из Нью-Йорка в немецкий Франкфурт. Он считает виновными в пропаже сотрудников службы безопасности американского аэропорта, сообщает газета New York Post.

По информации издания, в среду в аэропорту имени Кеннеди проверяющие из Управления безопасности на транспорте (TSA) не разрешили режиссёру пронести золотую награду в салон. Они сочли статуэтку потенциальным оружием, хотя ранее Таланкин*, как утверждает, перевозил её без проблем.

Сотрудники TSA якобы отказались и от предложения представителя авиакомпании Lufthansa взять награду на борт лично и держать её при себе во время полёта. В итоге режиссёр вынужден был сдать статуэтку в багаж. Но про прилёту он обнаружил, что коробка с содержимым пропали.

При этом издание напоминает: в случае потери или поломки статуэтки выдаётся дубликат, но киноакадемия берёт за это его себестоимость — от 400 до тысячи долларов в зависимости от текущей цены на золото.

