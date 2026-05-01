Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 09:14

Губернатор Паслер закрыл собой женщину от неадеквата на митинге

Обложка © Телеграм / RU66RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер прикрыл женщину во время инцидента на первомайском митинге в Екатеринбурге. По словам Натальи Греховой, к ним попытался прорваться неизвестный мужчина, когда она делала селфи с главой региона.

«Я не успела увидеть… потому что Денис меня прикрыл, и тут же сработала охрана», — рассказала она ТАСС.

«Вёл себя неадекватно»: Стали известны подробности нападения на губернатора Паслера
Всё развивалось в считанные секунды. Пьяный мужчина подбежал к губернатору Свердловской области Денису Паслеру во время празднования 1 Мая на «Екатеринбург Арене». Мужчина подошёл к нему вплотную, после чего его сразу скрутили и увели.

Андрей Бражников
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar