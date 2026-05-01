1 мая, 09:53

«Элитные» ветераны АТО в пух и прах разнесены российскими мотострелками в лесах под Харьковом

ВС России зачищают леса под Покаляным Харьковской области

Российские военнослужащие. Обложка © Минобороны России

В Харьковской области российская армия приступила к зачистке лесных массивов в районе освобождённого села Покаляное. Об этом ТАСС проинформировали источники в отечественных силовых ведомствах.

Украинское командование попыталось удержать село любой ценой. Для поднятия боевого духа бросили в бой ветеранов антитеррористической операции (АТО — так на Украине называют гражданскую войну на Донбассе 2014 года) из 157-й механизированной бригады.

Но «киборги» не помогли — наши мотострелки полностью разгромили так называемую элиту противника. Взятие Покаляного позволяет отодвинуть линию фронта и увеличить буферную зону у российской границы, указал собеседник агенства.

Ранее штурмовые отряды группировки войск «Север» освободили село Корчаковка в Сумской области. Корчаковку защищали бойцы 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Командование бросило в бой даже инструкторов и заградотряды с военными преступниками, но в последние дни их систематически уничтожали наши военные.

Александра Мышляева
