Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

1 мая, 10:05

За неделю ВС РФ освободили четыре населённых пункта в зоне проведения СВО

Российские военнослужащие. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военнослужащие. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные за минувшую неделю взяли под контроль шесть и полностью освободили четыре населённых пункта в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Под контроль перешли Покаляное, Бочково, Землянки в Харьковской области, а также Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино в Сумской области.

Полностью освобождены Ильичовка, Ильиновка, Новодмитровка и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике. Отметим, что Новодмитровка фигурирует в обоих списках — это разные сёла-«тёзки» из разных регионов.

Сводка СВО на 1 мая: ВС РФ освободили Корчаковку и Новоалександровку, центр Мирополья отбит у ВСУ, Зеленский блокирует перемирие на День Победы
Сводка СВО на 1 мая: ВС РФ освободили Корчаковку и Новоалександровку, центр Мирополья отбит у ВСУ, Зеленский блокирует перемирие на День Победы

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об атаке истребителя ВКС России на два украинских боевых самолёта в районе Сумской области. Украинские самолёты вошли в воздушное пространство региона, и по ним нанесли удар. Один из бортов был повреждён, задымил и ушёл из зоны.

