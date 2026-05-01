Российские военные за минувшую неделю взяли под контроль шесть и полностью освободили четыре населённых пункта в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Под контроль перешли Покаляное, Бочково, Землянки в Харьковской области, а также Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино в Сумской области.

Полностью освобождены Ильичовка, Ильиновка, Новодмитровка и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике. Отметим, что Новодмитровка фигурирует в обоих списках — это разные сёла-«тёзки» из разных регионов.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об атаке истребителя ВКС России на два украинских боевых самолёта в районе Сумской области. Украинские самолёты вошли в воздушное пространство региона, и по ним нанесли удар. Один из бортов был повреждён, задымил и ушёл из зоны.