За неделю ВС РФ освободили четыре населённых пункта в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие.
Российские военные за минувшую неделю взяли под контроль шесть и полностью освободили четыре населённых пункта в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Под контроль перешли Покаляное, Бочково, Землянки в Харьковской области, а также Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино в Сумской области.
Полностью освобождены Ильичовка, Ильиновка, Новодмитровка и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике. Отметим, что Новодмитровка фигурирует в обоих списках — это разные сёла-«тёзки» из разных регионов.
Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об атаке истребителя ВКС России на два украинских боевых самолёта в районе Сумской области. Украинские самолёты вошли в воздушное пространство региона, и по ним нанесли удар. Один из бортов был повреждён, задымил и ушёл из зоны.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.