Звезда мемов и корейских дорам Пак Дон Бин скончался в 55 лет

В Южной Корее на 56-м году жизни скоропостижно скончался популярный актёр Пак Дон Бин. Как сообщили в правоохранительных органах, его тело нашёл знакомый 29 апреля в помещении ресторана в городе Пхёнтхэк, который готовился к открытию.

Полиция не нашла следов насильственной смерти или борьбы, предсмертной записки актёр не оставил. Прощание с Пак Дон Бином состоялось сегодня, 1 мая.

Пак Дон Бин родился 15 октября 1969 года, его кинокарьера началась в 1996 году с фильма «Кровать из дерева гинкго». Он снялся в десятках проектов, включая блокбастеры «Шири» и «38-я параллель», а также дорамы «Тетрадь мести», «Король и я» и «Скандал в Сонгюнгване».

Всемирную известность, особенно в интернете, ему принесла работа в проекте «Это была любовь» (2012–2013), где его герой в состоянии шока выливает апельсиновый сок изо рта обратно в стакан. Этот момент разлетелся на мемы, и за артистом закрепилось прозвище «Дядя Джус».

В 2020 году актёр женился на актрисе Ли Сан (младше его на 12 лет), в 2023 году у пары родилась дочь Джи Ю. Два года назад Пак Дон Бин откровенно рассказал, что ребёнок страдает тяжёлым заболеванием сердца и может умереть без пересадки или хирургического вмешательства. Девочке сделали несколько операций, а сам актёр признавался, что стесняется своего возраста: люди часто принимали его за дедушку дочери.

«Мне 54 года, я отец, и я беспокоюсь о том, смогу ли до конца нести ответственность за свою семью», — говорил он.

Ранее стало известно, что на 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Наталья Миронова, сыгравшая в сериале «Реальные пацаны». О трагедии сообщили представители Лысьвенского театра драмы имени Анатолия Савина в соцсетях. В театре актрису назвали её одной из ключевых фигур коллектива, а по данным семьи, причиной смерти стал отрыв тромба.