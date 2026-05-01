22-летний украинский шпион проведёт молодость в колонии за съёмку военных объектов РФ

В Московской области житель Краснознаменска был осуждён на 12 лет тюрьмы по статье о государственной измене. Сторона обвинения доказала, что 22-летний мужчина передавал украинским спецслужбам данные о военных объектах в РФ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

«Московский областной суд вынес приговор жителю ЗАТО Краснознаменск, гражданину РФ 2004 года рождения, признанному виновным в совершении государственной измены в форме шпионажа в пользу Украины», — сказано в заявлении.

Россиянин был завербован украинской стороной через мессенджер Telegram. Кураторы дали ему задание сообщить назначение военных объектов в регионе и узнать точные их координаты. Противник намеревался при помощи полученной информации наносить удары по указанным целям и проводить диверсии. Мужчина снимал на телефон нужные объекты и успел отослать часть данных кураторам. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о госизмене в форме шпионажа. Фигурант признал свою вину и раскаялся в содеянном. Отбывать срок в 12 лет россиянин будет в колонии строгого режима.

Ранее 21-летний житель Свердловской области по указанию куратора должен был поджечь электропоезд в Санкт-Петербурге. Злоумышленник облил технику горючей жидкостью, поджёг и ушёл, забыв на месте свои документы. По ним полиция быстро установила личность.