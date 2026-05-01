Грабитель застрелил двух сотрудников банка в Кентукки

В американском штате Кентукки вооружённый грабитель застрелил двух сотрудников банка во время налёта. Трагедия произошла 30 апреля в городе Бри — мужчина и женщина получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. Об этом сообщил телеканал CBS.

«Неизвестно, покинул ли подозреваемый банк с какой-либо добычей», — отмечается в материале.

Преступник ворвался в офис и открыл огонь по работникам, после чего скрылся. Полиция сейчас разыскивает злоумышленника. Стражи порядка заявили, что у них есть «некоторые зацепки». Правоохранители уже обнародовали фото с камер наблюдения. На снимках предположительный грабитель одет в серые брюки и светлую кофту, на руках у него перчатки, а лицо скрыто под маской.

Ранее ради ограбления банка в Неаполе преступники вырыли 12-метровый тоннель диаметром около 80 сантиметров, ведущий в систему подземных коммуникаций. Геолог Джанлука Минин рассказал, что ход копали вручную без техники несколько недель, используя сапёрные лопатки и грабли. 16 апреля трое налётчиков заблокировали выход, взяли в заложники 25 человек и скрылись через тоннель — для этого расположенные неподалёку канализационные люки заварили.