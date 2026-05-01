Цемент, гипс и монтажная пена могут подорожать из-за введения маркировки

С 1 мая в России вступил в силу запрет на поставку ряда строительных материалов без маркировки «Честный знак». Нововведение касается цемента, гипса, сухих смесей, монтажной пены, герметиков и мастик — как отечественных, так и импортных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов.

«Для производителей нанесение «Честного знака» – достаточно дорогое удовольствие. И это не только оборудование», — отметил исполнительный директор Национального объединения производителей стройматериалов Антон Солон.

Это включает не только оборудование для нанесения, но и интеграцию нового программного обеспечения с существующими системами управления производством и поставками, а также дополнительные затраты времени и персонала на выполнение новой технологической операции. По его мнению, затраты может компенсировать расширение рынка сбыта за счёт вытеснения фальсификата.

По мнению эксперта Антона Глушкова, оплата услуги по предоставлению кодов маркировки составляет 50 копеек за один код без учёта НДС. Специалисты прогнозируют локальные перебои с поставками и рост цен, особенно у небольших поставщиков.

У нововведения есть сторонники. Руководитель по ИТ «Технониколь» Степан Паук объяснил, что для покупателей переходный период может быть чувствительным, а риски дефицита или скачка цен возможны локально и краткосрочно. При этом система позволит покупателям убедиться в легальности продукции, а производителям — отслеживать движение товара и выявлять случаи перепродажи похищенного.

Скептики указывают на неустранимые проблемы. Глушков заметил, что на стройки цемент давно поступает навалом, а не в мешках, и маркировать насыпную продукцию невозможно. Директор по операциям «Петровича» Данил Скворцов резюмировал, что 70% российского цемента попросту останется без маркировки, так как он идёт в насыпном виде. Борьба с контрафактом, по мнению опрошенных, пока охватит только тарированную продукцию.

Ранее сообщалось, что с 1 мая в России вводится обязательная маркировка электроники — смартфонов, планшетов, ноутбуков, ламп, розеток, печатных плат и другой подобной продукции. Производители и продавцы обязаны наносить специальные коды, а покупатели смогут проверять легальность покупки через приложение «Честный знак». Это нужно для борьбы с контрафактом: в системе уже зарегистрировались 19 тысяч компаний.