Работа убивает 840 тысяч человек в год — доклад ООН

Ежегодно более 840 тысяч человек умирают от болезней, вызванных психосоциальными рисками на рабочих местах — долгими сменами, нестабильностью, травлей и домогательствами. Такие данные приводит новый доклад Международной организации труда (МОТ), специализированного учреждения ООН.

Главные последствия этих факторов — сердечно-сосудистые патологии и психические расстройства, включая суицид. Как отметила руководитель направления по охране труда МОТ Маналь Аззи, улучшение психосоциальной среды необходимо не только для здоровья сотрудников, но и для производительности и устойчивого развития экономики.

Работа формирует личность и социальные связи, но если она плохо организована — с хаотичными требованиями, несправедливостью и перегрузками — она наносит вред, подчёркивают авторы. Совокупный ущерб от сердечных болезней и психиатрии оценивается в 1,37% мирового ВВП. В одной только Европе зафиксировано 112 тысяч смертей и потеря 1,43% ВВП.

Наиболее частые диагнозы: депрессия, тревога, выгорание и хроническая усталость. Люди начинают курить, злоупотреблять алкоголем, переедать и вести малоподвижный образ жизни, что ведёт к ожирению и гипертонии.

Критический фактор — длительная работа. 35% трудящихся в мире работают более 48 часов в неделю. А по данным ВОЗ, 55-часовая неделя повышает риск инсульта на 35%, а смерти от ишемии сердца — на 17% по сравнению с нормой в 35–40 часов.

Также 23% работников сталкивались с насилием или домогательствами, чаще всего психологическими (18%). МОТ призывает пересматривать дизайн работ, нагрузку, чёткость ролей и режим времени, а при сбоях профилактики — обеспечивать доступ к поддержке без стигматизации.

