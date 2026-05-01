Более тысячи компаний взяли новых сотрудников благодаря субсидиям Соцфонда

В России более тысячи компаний смогли трудоустроить новых сотрудников благодаря субсидиям Социального фонда. Деньги выделяются за наём инвалидов, многодетных родителей и родителей детей-инвалидов, а также ветеранов СВО и ряда категорий граждан. Об этом рассказали в пресс-службе Соцфонда.

«За всё время, начиная с 2025 года, Соцфонд перечислил по условиям программы почти 143 миллиона рублей», — сказано в тексте.

Государственный бюджет компенсирует часть расходов по зарплате и страховым взносам. Размер каждой конкретной субсидии высчитывают из суммы минимальной оплаты труда и уплачиваемых взносов на пенсию, а также выплат на больничные и декретные.

Ранее Life.ru сообщил, что Соцфонд с 1 июня 2026 начинает принимать заявления для оформления новой семейной выплаты. Вернуть часть НДФЛ смогут работающие родители с двумя детьми. При этом среднедушевой доход должен укладываться в полтора региональных прожиточных минимума.