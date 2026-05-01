Украинские боевики пытались удержать контроль над селом Покаляное в Харьковской области с помощью переброски опытных инструкторов механизированной бригады. Однако эта тактика не принесла успеха — российские военные уничтожили противника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Противник пытался удержать контроль над населённым пунктом за счёт переброски опытных инструкторов механизированной бригады», — говорится в сообщении ведомства.

Штурмовики 71-й мотострелковой бригады группировки «Север» под прикрытием артиллерии и ударных беспилотников зашли в село и закрепились в нём. Подразделения «Севера» одновременно наступают на нескольких направлениях, продолжая создавать полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю боевых действий украинская армия понесла значительные потери на всех участках фронта в зоне проведения специальной военной операции, составившие порядка 8 010 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Север» Киев лишился свыше 1 270 солдат, в зоне группировки «Запад» — более 1 340 военнослужащих.