«Больше всех платит Европа»: Вучич подтвердил прогноз Дмитриева о нефти за $150

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что прогнозы о росте стоимости нефти до 150 долларов за баррель были справедливы. Он оценил опасения, которые высказывал спецпредставитель президента РФ по инвестсотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Кирилл Дмитриев был совершенно прав, когда говорил, что нефть дойдёт до $150. Как видите, все знали — и китайцы, и русские, и американцы, — к чему это ведёт. Больше всех платит Европа», — сказал Вучич журналистам.

Сербский лидер отметил, что его страна старается сдерживать рост цен на топливо, несмотря на напряжённую ситуацию на энергетическом рынке.

Вучич подчеркнул, что его страна находится на предпоследнем месте по степени повышения цен на топливо с начала кризиса, то есть повысила цены меньше всех в Европе, опережает их только Словения, но у словенцев из-за этого возник дефицит.

Ранее Life.ru сообщал, что нефть марки Brent на торгах поднялась выше отметки в 124 доллара за баррель. К 07:13 утра 30 апреля по московскому времени июньские фьючерсы на нефть марки Brent демонстрировали положительную динамику: рост составил 5,48% по отношению к уровню предыдущего закрытия, а цена достигла отметки 124,5 доллара за баррель.