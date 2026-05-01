Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поборется за место в Госдуме

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» — отбор кандидатов на выборы в Госдуму. Это следует из данных с сайта партии.

Кравчук хочет баллотироваться по 73-му хабаровскому одномандатному округу, ему 65 лет. С 1997 года работает в администрации Хабаровска и района города на разных должностях. С 2017 года Кравчук был вице-мэром по экономике, а главой города стал в 2018 году. В 2023 году его переизбрали.

А секретарь регионального отделения партии и депутат Госдумы Максим Иванов тоже подал документы на предварительное голосование — ещё в марте, как только начался приём заявок. Он будет баллотироваться по 74-му комсомольскому округу.

Ранее сообщалось, что граждане Белоруссии, у которых есть вид на жительство в России, смогут участвовать в едином дне голосования — и как избиратели, и как кандидаты. Речь идёт о людях, которые постоянно живут в нашей стране. Они получат право приходить на избирательные участки и участвовать в процедуре наравне с местными жителями.