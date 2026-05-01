МИД подтвердил визит японского депутата в Москву 3–5 мая

В МИД России подтвердили визит депутата верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в Москву. Об этом сообщили РИА «Новости» в российском внешнеполитическом ведомстве. Японский парламентарий пробудет в столице с 3 по 5 мая.

Ранее японский парламентарий Мунэо Судзуки заявил, что отправляется в Москву 3–5 мая для улучшения отношений между странами, которые сейчас очень жёсткие. В год 70-летия восстановления дипотношений Судзуки намерен встретиться с замглавы МИД РФ Андреем Руденко и Михаилом Галузиным, а также с вице-спикером Совфеда Константином Косачёвым. Стороны обсудят энергетику, гуманитарные вопросы и возобновление поездок родственников на могилы на юге Курил.