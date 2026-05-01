Зоозащитница травит коллегу фейками о проституции из-за слов о мошенничестве

Жительница Краснодара уже полтора года страдает от жестокой травли со стороны зоозащитницы Дарьи. Конфликт начался после того, как девушка, также помогающая животным, публично обвинила коллегу в недобросовестном сборе денег на благотворительность — якобы та оставляет пожертвования себе. После этого жизнь обидчицы превратилась в ад. Об этом сообщает Baza.

Сначала неизвестные выложили в сеть анкету от имени Светланы на сайтах интим-услуг с её реальным фото и номером телефона. Женщине пришлось выслушивать непристойные предложения от незнакомцев, а затем и вовсе объясняться со следователями: кто-то написал заявление о том, что она организовала в своей квартире бордель детской проституции. Светлана показывала полицейским жильё, дело закрыли за отсутствием состава преступления. Однако фейк о якобы состоявшемся суде за «вовлечение детей в проституцию» уже разлетелся по Сети.

Кульминацией травли стала публикация о внезапной смерти девушки. Новость была настолько убедительной, что о своей «кончине» женщина узнала от собственных родственников. Сама Дарья не скрывает некоторых действий — она призналась, что именно она написала заявление в Следственный комитет о детской проституции.

По словам пострадавшей, она не единственная жертва. Недавно Дарья поссорилась с зоозащитницей Аидой из Дагестана: оскорбляла её и обвиняла в воровстве благотворительных средств. Когда за мать попыталась вступиться несовершеннолетняя дочь, женщина отправила ребёнку голосовое сообщение с оскорблением, назвав девочку «жертвой пьяной акушерки».

Ранее сообщалось, что в Тобольске 42-летняя Альбина Нагипова с 15-летним сыном-инвалидом подвергается травле со стороны соседей по общежитию: с осени 2025 года семье угрожают расправой, высмеивают физический дефект ребёнка. В январе 2026 года конфликт обострился: соседи собирают подписи за выселение и обсуждают вызов психиатрической бригады, чтобы признать женщину недееспособной. Альбина настаивает, что она хорошая мать, на учёте у психотерапевта не стоит, а из-за ночных дебошей сын боится выходить в коридор.