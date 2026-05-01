Слезоточивый газ и дубинки: Полиция Стамбула разогнала первомайскую манифестацию

В Стамбуле правоохранители задержали около 350 человек, которые пытались устроить несогласованную первомайскую манифестацию на центральной площади Таксим. Полиция разгоняла участников демонстрации слезоточивым газом. Об этом сообщает телеканал Halk TV.

МВД Турции и управление безопасности Стамбула на данный момннт не даёт информацию о точном количестве задержанных и предъявленных им обвинениях. Накануне администрация города уже предупреждала, что любые акции на площади Таксим будут пресекаться. Для профсоюзных манифестаций на 1 Мая были выделены зоны в европейской и азиатской частях мегаполиса.

Полиция с самого утра дежурила у площади Таксим, однако участники шествия попытались силой прорвать оцепление и попасть на территорию. Их действия были пресечены. Стамбул — не единственный город в Турции, где сегодня проходят первомайские манифестации, власти усилили меры безопасности.

Ранее префектура Парижа одобрила проведение ежегодной акции «Бессмертный полк» 8 мая. Информацию подтвердили в организационном комитете мероприятия. Участники шествия пройдут к кладбищу Пер-Лашез, где возложат цветы на могилы русских участников движения Сопротивления.