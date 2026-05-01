«Членские взносы»: Родители массово жалуются Мизулиной на взымающего дань директора школы

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о многочисленных жалобах родителей учеников школы №56 города Оренбурга на действия директора. По их словам, в учебном заведении введены так называемые членские взносы (3015 рублей за одного ребёнка и 2200 за второго), а отчитываться о расходовании средств перед родительским комитетом отказываются.

Родители утверждают, что поводом для обращения в органы власти стало требование директора собрать деньги на замену потолков в классах — такое предписание школе выдал Роспотребнадзор. Если родитель не сдаёт взносы, он обязан лично объяснить причину заместителю директора. На казначеев класса давят, если не удаётся собрать 100%. Освободить от выплат могут только документально подтверждённые малоимущие семьи.

Кроме того, детям не выдают почётные грамоты и стипендии (300 рублей) за отличную учёбу, если есть задолженность по взносам. Отчёты о тратах, по словам родителей, смешные — чеков никто не видел, только презентации на словах. Деньги сдают в основном наличными, казначей получает лишь товарный чек без подтверждения общей суммы. Также родителей вынуждают оплачивать школьное питание.

«Можно не есть, но платить обязательно. Не разрешают покупать другую еду. Только справка от врача может спасти ребёнка», — жалуются они. При этом в каше находили живых мокриц, волосы и дохлых жучков.

Много вопросов вызывает и требование покупать форму только в магазине «Ариадна» с обязательной нашивкой номера школы и класса. Директор, по словам родителей, встречает детей с линейкой, измеряя ширину брюк и длину юбки. Те, у кого одежда не из той ткани, или не того размера, выслушивают претензии на постоянной основе.

После коллективного обращения в управление образования дети боятся идти в школу, ждут друг друга на улице. Многие родители уверены, что у директора есть покровители в министерстве образования, а сама она говорит, что жалобы только усугубят ситуацию. В марте группу родителей приняли в управлении образования, но ситуация не изменилась — им заявили, что «необходима проверка». Мизулина заявила, что направит все материалы в Генпрокуратуру для проверки законности действий директора.

«Абсолютно верно, проверка действительно нужна. Но не со стороны органов образования, а со стороны прокуратуры», — подчеркнула она.

